La 47ª edizione del Premio Ischia di Giornalismo si è conclusa a Lacco Ameno, in piazza Santa Restituta. La serata finale ha visto la partecipazione di giornalisti italiani e internazionali. La manifestazione ha premiato le figure più influenti nel settore dell'informazione. L'evento è stato aperto con una cerimonia che ha coinvolto numerosi professionisti del giornalismo.

La 47ma edizione del Premio Ischia di Giornalismo. Un’apertura straordinaria. ISCHIA (NAPOLI) – Si è svolta in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno la 47ma edizione del Premio Ischia di giornalismo, una manifestazione che celebra le voci più influenti del panorama informativo. Ad inaugurare la serata, un’introduzione carica di significato di Giorgio Gaber, che ha trattato i temi di libertà e partecipazione. La conduzione è stata affidata ad Alessio Lasta, che ha saputo guidare il pubblico in una serata ricca di emozioni e riflessioni. La serata si è distinta per la presenza di nomi illustri dell’editoria locale e internazionale, con temi di stretta attualità al centro del dibattito, come la guerra in Ucraina e il dilagare delle fake news. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Premio Ischia: la serata finale con star della stampa internazionale e italiana.

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