È stata presentata alla Biblioteca Ambrosiana l’edizione 2026 del Premio Costruiamo il Futuro, promosso dalla Fondazione. L’iniziativa sostiene le associazioni del Terzo settore di Milano e provincia che utilizzano sport e impegno quotidiano per creare valore nelle comunità. Flutter Sea è stato annunciato come main partner dell’evento. La premiazione riconosce le organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo sociale attraverso attività sportive e di volontariato.

Presentata alla Biblioteca Ambrosiana l’edizione 2026 del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro per sostenere le associazioni del Terzo settore di Milano e della provincia che, attraverso lo sport e l’impegno quotidiano, contribuiscono a generare valore per le comunità. Fondazione Costruiamo il Futuro si conferma un partner di eccezione e di lunga data per Flutter Southern Europe & Africa (SEA) che ha raccolto e dato continuità al percorso avviato da Fondazione Snaitech, l’ente filantropico del terzo settore della realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars, leader nel settore dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Premio Costruiamo il Futuro, Flutter Sea main partner

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