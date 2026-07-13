La preghiera di Sant’Agostino per invocare lo Spirito di Sapienza perché riversi la carità nei nostri cuori, doni pace all’anima e ci conceda un riposo sereno. Il Signore veglia sul nostro cammino e prepara per noi un domani pieno di grazia: invochiamo la presenza dello Spirito Santo perché ci conceda un riposo tranquillo. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: donami lo sguardo e l’udito interiore, perchè non mi attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 13 luglio: chiediamo a Dio lo Spirito di Sapienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Preghiera di sigillo con il Sangue di Gesù + Canto al Sangue di Gesù (Gabrielle Bossis)

Notizie e thread social correlati

Preghiera della sera 22 giugno: abbandoniamoci allo Spirito di Dio a fine giornataAlle 22 giugno sera, si è svolta una preghiera collettiva in cui i partecipanti hanno invocato lo Spirito Santo.

Preghiera del mattino 13 luglio: invochiamo lo Spirito SantoIl 13 luglio si tiene una preghiera mattutina dedicata allo Spirito Santo, con un canto rivolto a chiedere la grazia divina e l’illuminazione delle...

Argomenti più discussi: Liturgia del giorno 05 Luglio 2026 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A; Nel ricordo della terza apparizione: Vecchiazzano si stringe attorno alla Madonna di Fatima; Fratel Matthew di Taizé; L’Angolo della Preghiera — XV Domenica del Tempo Ordinario — 12 luglio 2026.

11/7/26. Foglietto parrocchiale di domenica 12/7 della CCS di Cavarzere Centro x.com

Preghiera per la pace: Piacenza, in serata nella cripta della cattedrale messa presieduta da mons. CevolottoLa diocesi di Piacenza-Bobbio aderisce alla Giornata di preghiera e digiuno per la pace promossa per oggi, venerdì 13 marzo, dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana. Alle 18.30 il ... agensir.it