Poliziotto travolto e ucciso da un Suv a Torre del Greco il Ministero dell' Interno chiede di costituirsi parte civile

Notizia in breve

Un poliziotto è stato investito e ucciso da un Suv a Torre del Greco. L’incidente si è verificato in strada, dove l’auto ha travolto il veicolo della polizia, causando la morte dell’agente. Il Ministero dell’Interno ha presentato richiesta di costituzione di parte civile nel processo contro il conducente del Suv, un giovane imprenditore di 29 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.