Poliziotto travolto e ucciso da un Suv a Torre del Greco il Ministero dell' Interno chiede di costituirsi parte civile
Un poliziotto è stato investito e ucciso da un Suv a Torre del Greco. L’incidente si è verificato in strada, dove l’auto ha travolto il veicolo della polizia, causando la morte dell’agente. Il Ministero dell’Interno ha presentato richiesta di costituzione di parte civile nel processo contro il conducente del Suv, un giovane imprenditore di 29 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
Anche il Ministero dell'Interno ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo contro Tommaso S., imprenditore 29enne di Ercolano, l'uomo che fu arrestato in quasi flagranza circa dodici ore dopo aver causato - sotto l'effetto di alcool e droga - il gravissimo incidente stradale a Torre del Greco nel quale morì sul colpo il poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni, capopattuglia in servizio presso il commissariato di polizia di via Sedivola, e rimase gravemente ferito il collega Ciro Cozzolino, 38 anni, l'agente alla guida della volante, tuttora alle prese con cure mediche. L'impatto tra il suv BMW X4 guidato dal 29enne e la volante della polizia avvenne nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre scorsi lungo il viale Europa a Torre del Greco, nei pressi della Litoranea. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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