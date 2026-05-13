Presunta frode per la nave al G7 | il ministero dell' Interni vuole costituirsi parte civile

Il ministero dell’Interno ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento legale relativo alla nave “Mykonos Magic”. La nave, coinvolta in un’indagine per presunta frode, era destinata a partecipare a un evento del G7. L’avvocatura dello Stato ha comunicato questa decisione, che sarà discussa nel corso delle udienze processuali. La vicenda riguarda l’utilizzo della nave e le eventuali irregolarità legate alla sua partecipazione.

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