Presunta frode per la nave al G7 | il ministero dell' Interni vuole costituirsi parte civile
Il ministero dell’Interno ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento legale relativo alla nave “Mykonos Magic”. La nave, coinvolta in un’indagine per presunta frode, era destinata a partecipare a un evento del G7. L’avvocatura dello Stato ha comunicato questa decisione, che sarà discussa nel corso delle udienze processuali. La vicenda riguarda l’utilizzo della nave e le eventuali irregolarità legate alla sua partecipazione.
BRINDISI - Il ministero dell'Interno, attraverso l'avvocatura dello Stato, vuole “dire la sua” in merito alla vicenda della nave “Mykonos Magic”, destinata a ospitare 2.570 agenti e ufficiali di polizia giudiziaria impiegati al G7 di Fasano. Le condizioni della nave, all'epoca (era il giugno.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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