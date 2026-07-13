Poliziotto eroe salva ragazza non udente | si era tuffata ma non era riemersa

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza non udente si è tuffata da un trampolino e, una volta in acqua, ha perso l’orientamento, non riuscendo a risalire. Un poliziotto presente sul luogo si è tuffato per soccorrerla e l’ha portata in salvo. La ragazza è stata assistita subito dopo il recupero. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La scena si è svolta in un centro sportivo, dove la presenza di personale di sicurezza ha permesso l’intervento tempestivo.

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Bologna, 13 luglio 2026 –  Si è tuffata dal trampolino. Ma, una volta in acqua, ha perso l’orientamento e non è riuscita a risalire. Ha annaspato sott’acqua. E poi è rimasta immobile. La fortuna della ventitrenne non udente è stata che, in barca con lei, per una gita al largo di Lampedusa, c’era anche l’ispettore del VII Reparto mobile Simone Corsa che l’ha raggiunta a nuoto e, dopo averla riportata in superficie, è intervenuto con le manovre rianimatorie, riuscendo a farle riprendere i sensi e salvandole la vita. Il salvataggio è avvenuto qualche giorno fa, quando il poliziotto bolognese era in vacanza con la famiglia e con alcuni amici in Sicilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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