Il soffitto di cristallo, come qualche osservatore ha fatto notare, è crollato, almeno in parte. La relazione 2026 della Consob verrà ricordata come un punto di rottura rispetto a una tradizione che durava da oltre mezzo secolo. A leggere il bilancio di un anno di attività della Commissione per la Borsa, che ha riunito a Palazzo Mezzanotte, a Milano, il gotha della comunità finanziaria nazionale, è stata Chiara Mosca, presidente vicario. Ed è proprio qui che si trova la rivoluzione, visto che per la prima volta nella storia dell’Autorità, una donna a salire sul podio più alto per tracciare e raccontare i mercati finanziari, nei mesi caldi, caldissimi, del risiko bancario (Mps, Intesa, Commerzbank e molto altro). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Poche Ipo, tanta capitalizzazione. L’anno a due facce della Borsa secondo la Consob

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