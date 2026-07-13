Poche Ipo tanta capitalizzazione L’anno a due facce della Borsa secondo la Consob
Quest’anno, la Borsa ha registrato poche IPO ma una forte capitalizzazione complessiva. La relazione della Consob del 2026 evidenzia un cambiamento rispetto alla lunga tradizione di oltre 50 anni, segnando una svolta significativa nel settore. La relazione sottolinea un andamento a due facce: da un lato, la scarsità di nuove quotazioni, dall’altro, un mercato con elevata capitalizzazione. Questa dinamica rappresenta un punto di svolta rispetto alle precedenti stagioni di mercato.
Il soffitto di cristallo, come qualche osservatore ha fatto notare, è crollato, almeno in parte. La relazione 2026 della Consob verrà ricordata come un punto di rottura rispetto a una tradizione che durava da oltre mezzo secolo. A leggere il bilancio di un anno di attività della Commissione per la Borsa, che ha riunito a Palazzo Mezzanotte, a Milano, il gotha della comunità finanziaria nazionale, è stata Chiara Mosca, presidente vicario. Ed è proprio qui che si trova la rivoluzione, visto che per la prima volta nella storia dell’Autorità, una donna a salire sul podio più alto per tracciare e raccontare i mercati finanziari, nei mesi caldi, caldissimi, del risiko bancario (Mps, Intesa, Commerzbank e molto altro). 🔗 Leggi su Formiche.net
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