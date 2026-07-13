Più responsabilità più fiducia | Inter l' inizia l' era di Martinez

L'Inter ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di un nuovo allenatore, segnando l'inizio di una nuova fase per la squadra. Il volo di ritorno da Alzira, luogo di ritiro, si è svolto in un’atmosfera più rilassata rispetto al passato, con i giocatori che si sono concentrati sul futuro. L’allenatore è stato presentato con una conferenza stampa, mentre i tifosi aspettano di vedere i primi cambiamenti in campo.

Il volo di rientro da Alzira, il suo rifugio da sempre, stavolta è stato più sereno, per certi versi tranquillo. Di quelli in cui guardi fuori dal finestrino per immaginare quello che sarà. Josep Martinez si appresta a vivere il suo primo ritiro interista da portiere titolare. Chivu, in concorso coi piani alti, ha scelto di puntare su di lui per il dopo Sommer, affiancandogli Ivan Provedel come secondo. Uno che in vita sua ha sempre fatto il primo, dallo Spezia alla Lazio, infilando persino un gol di testa in Champions e un altro in Serie B. Tradotto: parte dietro, ma se la giocherà. Il titolare sarà Martinez, preso dal Genoa nel 2024 per una quindicina di milioni bonus compresi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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