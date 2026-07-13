Piscina modifiche per salvare gli alberi

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata trovata una soluzione per la riqualificazione della piscina di via Lago di Varano che consente di salvare alcuni alberi. La modifica prevede interventi specifici per adattare i lavori alle richieste dei cittadini, evitando l’abbattimento di alcune piante durante i lavori di ristrutturazione. La decisione è stata presa dopo un confronto tra le parti interessate, portando a un nuovo progetto che integra le esigenze ambientali e di riqualificazione.

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E’ stata trovata una soluzione che mette d’accordo le esigenze per la riqualificazione della piscina di via Lago di Varano e le richieste dei cittadini che si erano mossi per evitare l’abbattimento di alcuni alberi. Il punto di equilibrio è stato trovato grazie "ad un positivo confronto instaurato con i cittadini – dicono dal Comune – che ha consentito di individuare una possibile soluzione condivisa, capace di coniugare la realizzazione dell’opera pubblica con la tutela della sicurezza delle abitazioni di via Lago di Mezzano e la salvaguardia del patrimonio arboreo". Il progetto comprende la riqualificazione dell’impianto comunale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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