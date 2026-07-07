Fermate questo scempio | oltre trecento firme per salvare gli alberi del collegio

Notizia in breve

Oltre 300 persone hanno firmato una petizione per salvare gli alberi di un collegio universitario a Pavia. L’ateneo ha deciso di abbattere alcuni alberi di alto fusto, sostenendo che le radici hanno danneggiato i marciapiedi. La decisione ha suscitato proteste tra i firmatari, che chiedono di interrompere l’abbattimento. La questione riguarda la tutela ambientale e le misure di conservazione degli spazi verdi in ambito urbano.