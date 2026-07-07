Fermate questo scempio | oltre trecento firme per salvare gli alberi del collegio
Oltre 300 persone hanno firmato una petizione per salvare gli alberi di un collegio universitario a Pavia. L’ateneo ha deciso di abbattere alcuni alberi di alto fusto, sostenendo che le radici hanno danneggiato i marciapiedi. La decisione ha suscitato proteste tra i firmatari, che chiedono di interrompere l’abbattimento. La questione riguarda la tutela ambientale e le misure di conservazione degli spazi verdi in ambito urbano.
Pavia – “L’Università che insegna ai suoi studenti a riprogettare gli spazi urbani tenendo conto dell’emergenza climatica, è la prima ad abbattere alberi ad alto fusto perché le loro radici hanno deteriorato i cordoli dei marciapiedi”. Ioanni Delsante, docente di progettazione architettonica del Dicar è tra i firmatari di una petizione lanciata ieri sulla petizione change.org per bloccare l’abbattimento di un filare di alberi ad alto fusto che ombreggiava il parcheggio del collegio Volta. L’appello. “ Fermiamo questo scempio ambientale”: chiedono oltre 300 cittadini che ieri in poche ore hanno firmato l’appello deciso ad arrivare a 500 firme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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