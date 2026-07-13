Pisa in pressing su Correia | la Juve Stabia chiede 5 milioni

Il Pisa sta spingendo per acquistare il centrocampista, con la Juve Stabia che chiede 5 milioni di euro. Oggi il giocatore si recherà in città per visite mediche e firma del contratto. Il trasferimento di Leone sembra ormai concluso, con il calciatore destinato a trasferirsi in Toscana. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, mentre il giocatore si prepara a lasciare la squadra attuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Non solo Leone che ormai è destinato a finire in Toscana con il Pisa che lo attende oggi in città per visite mediche e firma. Il club nerazzurro è in pressing sulle Vespe per assicurarsi anche l’altro centrocampista Omar Correia, legato alla Juve Stabia da un contratto fino al 2028. Il classe 2000 fu un vero e proprio coniglio estratto dal cilindro dal diesse Lovisa (ora al Sud Tirol) che lo prelevò dalla Triestina la scorsa stagione per una cifra che all’epoca sembrò a molti esagerata (1 milione di euro). Tuttavia Correia ha saputo subito imporsi in B come uno dei centrocampisti più completi abbinando forza fisica e tecnica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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