Correia risponde a Insigne | la Juve Stabia blinda i playoff

La partita tra Pescara e Juve Stabia si è conclusa con un pareggio allo stadio Adriatico, in una sfida valida per la 36ª giornata del campionato di Serie B. Nella stessa occasione, Correia ha risposto a Insigne, mentre la squadra campana si avvicina ai playoff con una prestazione che ha mantenuto inalterate le possibilità di qualificazione. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto equilibrato e senza reti, confermando l’importanza di ogni punto in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Finisce in parità la sfida dello stadio Adriatico tra Pescara e Juve Stabia, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie B. L’1-1 finale premia a metà due squadre con obiettivi diversi: salvezza per i biancazzurri, play-off per le Vespe. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato e povero di emozioni, la partita si accende nella ripresa. È il Pescara a sbloccare il risultato al 51’, grazie a una punizione di Lorenzo Insigne che sorprende la difesa ospite e porta avanti i padroni di casa. Il vantaggio, però, dura appena dieci minuti. Al 61’ arriva infatti la risposta della Juve Stabia con Omar Correia, che ristabilisce immediatamente l’equilibrio e riporta il match sull’1-1.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Correia risponde a Insigne: la Juve Stabia blinda i playoff Notizie correlate Juve Stabia-Modena: la sfida che decide i playoff, ecco le scelteJuve Stabia-Modena: la sfida che potrebbe ridefinire i playoff di Serie B Domenica 23 febbraio 2026, allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, si gioca una... Il Cesena gioca un tempo, la Juve Stabia vince e si allontana. Playoff a rischioCesena, 11 aprile 2026 – Il Cesena torna da Castellamare, tana della Juve Stabia, con un 2-0 sul groppone, maturato tutto in un secondo tempo mal... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie B, vincono Catanzaro, Frosinone e Venezia, che torna primo; Derby in versione Sanremo. Al Partenio vince solo la noia; Papa Leone XIV a Napoli: il piano per l’8 maggio. Guida a pass, orari e mobilità; Serie B Pescara-Juve Stabia: le probabili formazioni. Pescara - Juve Stabia 1-1. Insigne illude, Correia risponde. Le Vespe resistono all'AdriaticoGara equilibrata e combattuta: vantaggio abruzzese su punizione, risposta gialloblù nella ripresa. Nel finale decisivo Confente per blindare il pari e consolidare la zona playoff. stabiachannel.it Pescara-Juve Stabia, le pagelle: Correia risponde a Insigne, Dalle Mura è un muro di eleganzaConfente 5,5: Alterna luci e ombre. Qualche responsabilità sul gol di Lorenzo Insigne, dove non appare impeccabile nel posizionamento. Tuttavia, ha il merito di restare in partita, salvando il risulta ... magazinepragma.com Pescara, pari che pesa: 1-1 con la Juve Stabia e salvezza più lontana Il Pescara Calcio non va oltre l’1-1 contro la Juve Stabia e vede allontanarsi la salvezza diretta. I biancazzurri restano a 34 punti, a cinque lunghezze dalla zona sicurezza. Dopo un pri - facebook.com facebook Pescara bloccato dalla Juve Stabia x.com