PISA, 13 LUGLIO – La stagione del Pisa ha inizio! Oggi, nel giorno in cui è previsto il raduno della squadra e la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Paolo Bianco, accompagnato dal direttore generale Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini, il club nerazzurro ha presentato la nuova campagna abbonamenti: “Il tuo posto da una vita”. Questa sarà divisa in due fasi: la prima, che partirà mercoledì alle 9:30 e durerà fino alle 13:00 del 29, destinata agli abbonati della scorsa stagione che potranno rinnovare la loro tessera. Quindi, da mercoledì 29 ci sarà spazio alla vendita libera. La campagna è stata presentata con un video, fatto con l’intelligenza artificiale, che rappresenta la vita di un uomo al suo posto all’Arena nel corso, per l’appunto, di tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pisa, ecco la campagna abbonamenti, "Il tuo posto da una vita": prezzi e informazioni

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