Piantedosi a Fondi per inaugurare il nuovo Commissariato di Polizia

Venerdì mattina, è stato aperto il nuovo Commissariato di Polizia di Fondi, situato all’interno di un’area del Mercato ortofrutticolo. La cerimonia ha visto la presenza del ministro dell’Interno, che ha tagliato il nastro. La struttura si sviluppa su un edificio moderno e spazioso, con spazi dedicati alle attività operative e amministrative. La sede sostituisce quella precedente e sarà gestita da personale di polizia locale.

Fondi, 13 luglio 2026 – È stata inaugurata venerdì mattina la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi, realizzata all’interno di un’area del Mercato ortofrutticolo della città. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del questore di Latina Fausto Vinci, del presidente del Mercato ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrococchi e del sindaco Vincenzo Carnevale. Nel suo intervento, Piantedosi ha sottolineato il valore della nuova struttura come... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Fondi, inaugurata la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza

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Temi più discussi: Piantedosi a Fondi per l’inaugurazione della nuova sede del commissariato della Polizia di Stato; Fondi. Inaugurata la nuova sede del Commissariato di Polizia; Inaugurato il nuovo commissariato di Fondi: taglio del nastro con il ministro Piantedosi; Fondi, apre il commissariato del Mof.

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Fondi, inaugurata la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza: presente il ministro PiantedosiCerimonia questa mattina al Mercato Ortofrutticolo di Fondi con il Capo della Polizia Pisani, il Questore Vinci e il sindaco Carnevale ... latinaoggi.eu

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