Piano Mattei | il Mediterraneo hub della sicurezza energetica

Da ilmattino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mediterraneo si trasforma in un punto strategico per la sicurezza energetica, passando da frontiera divisa a collegamento tra due aree. Le infrastrutture nel mare vengono ora viste come elementi chiave per rafforzare la stabilità continentale. Questa svolta riguarda la gestione delle risorse e la cooperazione tra paesi, con un nuovo approccio che valorizza il ruolo della regione come centro di rete energetica.

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Non più frontiera o faglia di separazione, ma cerniera tra due mondi e infrastruttura liquida della sicurezza continentale. La terza relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa, aggiornata allo scorso 30 giugno e appena depositata agli atti della Camera, offre ben più di un mero bilancio contabile: delinea la mappa di un’architettura geopolitica in cui il Mediterraneo riassume il proprio ruolo storico di baricentro strategico. Il documento sancisce ufficialmente il passaggio dalla fase embrionale e progettuale a quella della piena operatività. I NUMERI La missione del Piano si è consolidata sia sotto il profilo geografico che finanziario, ampliando il proprio raggio d’azione ben oltre il bacino strettamente nordafricano, pur mantenendo il Mediterraneo come hub logistico ed energetico fondamentale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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