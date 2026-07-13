Un uomo di 41 anni è morto questa notte a Gossolengo, in provincia di Piacenza, dopo un incidente con la bicicletta elettrica. Secondo quanto riferito, mentre percorreva via dei Rivi, è caduto sull’asfalto riportando un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente questa notte a Gossolengo (Piacenza). A perdere la vita il 41enne Andrea Navelli che era in sella ad una bicicletta elettrica quando, in via dei rivi, caduto rovinosamente sull’asfalto riportando un grave trauma alla testa. L’incidente si è verificato intorno alle 3 e mezza. A trovarlo, esanime sul ciglio della strada, alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme telefonando al numero unico di emergenza 112. La Centrale operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha fatto intervenire l’auto medica dell’ospedale di Piacenza assieme ad un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure in postazione a Rivergaro e ha attivato la procedura del “codice blu”. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Piacenza, con la bici elettrica ha un incidente a pochi metri da casa: Andrea Navelli muore a 41 anni

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