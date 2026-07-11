Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Foiano della Chiana, a pochi metri da casa sua. La vittima stava rientrando in moto quando, probabilmente, ha perso il controllo dopo aver urtato un dosso e si è schiantata. L’incidente è avvenuto nella tarda serata e non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Foiano della Chiana, 11 luglio 2026 – E’ morto a poche decine di metri da casa, dove probabilmente stava rientrando in sella alla sua moto. Tragedia della strada nella tarda serata di ieri, venerdì 10 luglio, a Foiano della Chiana, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente autonomo. La vittima si chiamava Antimo Verde ed era residente in zona: secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto coinvolto in una caduta autonoma. Nello scontro non risultano coinvolti altri veicoli. ospedale nuovi ambienti Pronto Soccorso (ambulanza) Cosa è successo. L'incidente si è verificato lungo la variante, nel tratto compreso tra la rotatoria di via di Cortona e la strada che conduce all'outlet e a Bettolle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade con la moto a pochi metri da casa, Antimo muore a 48 anni. Forse fatale l’impatto con un dosso

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FACCIO UN'INCIDENTE CON LA MOTO, PERCHE' NON ERO CAPACE AD ANDARCI, MI SONO FATTA MALE ALLA SCHIENA

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