Perù l’inno ufficiale per la visita di Papa Leone

Notizia in breve

In Perù è stato presentato ufficialmente l'inno ufficiale che accompagnerà la visita del Papa. L'inno sarà utilizzato durante i vari eventi dell'appuntamento apostolico. La canzone è stata scelta per rappresentare l'evento e sarà riprodotta in diverse occasioni durante la visita. La presentazione è avvenuta prima dell'arrivo del Pontefice nel paese.