Perù l’inno ufficiale per la visita di Papa Leone

Notizia in breve

In Perù è stato presentato ufficialmente l’inno che accompagnerà la visita del Papa nel paese. L’inno verrà utilizzato durante le diverse cerimonie e gli eventi collegati all’arrivo e alla permanenza del Pontefice. La presentazione si è svolta in vista dell’appuntamento apostolico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli autori. La scelta dell’inno fa parte delle preparazioni ufficiali per l’evento.