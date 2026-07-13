Perù l’inno ufficiale per la visita di Papa Leone

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Perù è stato presentato ufficialmente l’inno che accompagnerà la visita del Papa nel paese. L’inno verrà utilizzato durante le diverse cerimonie e gli eventi collegati all’arrivo e alla permanenza del Pontefice. La presentazione si è svolta in vista dell’appuntamento apostolico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli autori. La scelta dell’inno fa parte delle preparazioni ufficiali per l’evento.

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In vista della prossima visita del Pontefice in Perù, è stato presentato ufficialmente l’inno che accompagnerà i vari momenti dell’appuntamento apostolico. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Perù, linno ufficiale per la visita di Papa Leone

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