Perù l’inno ufficiale per la visita di Papa Leone
In Perù è stato presentato ufficialmente l’inno che accompagnerà la visita del Papa nel paese. L’inno verrà utilizzato durante le diverse cerimonie e gli eventi collegati all’arrivo e alla permanenza del Pontefice. La presentazione si è svolta in vista dell’appuntamento apostolico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli autori. La scelta dell’inno fa parte delle preparazioni ufficiali per l’evento.
In vista della prossima visita del Pontefice in Perù, è stato presentato ufficialmente l’inno che accompagnerà i vari momenti dell’appuntamento apostolico. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Perù, linno ufficiale per la visita di Papa Leone
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