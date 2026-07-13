Che cosa spinge una ragazza svizzera laureata in Economia ad Harvard a tufarsi da 20 metri di altezza da una piattaforma sul mare della Sardegna? “Mi fa sentire viva”. Non ha dubbi Morgane Herculano che a Porto Flavia ha partecipato alla tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze di World Aquatics. E’ un mondo easy quello di questi ragazzi, trentasettetra uomini e donne che si tuffano da grandi altezze (20 metri le donne e 27 gli uomini). Un circo viaggiante dove sono tutti amici, alla fine delle gare si mangia insieme in grandi buffet e quando le gare sono finite nessuno si fa mancare una birra all’After party. Come quello di domenica sera ai giardini di Inglesias, la cittadina del Sulcis che tramite questa manifestazione cerca un po’ di visibilità per incrementare il turismo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Perchè mi tuffo da 20 metri con una laurea di Harvard in tasca”

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Con calma perché l’afa è arrivata anche qui … ma adesso mi tuffo nel blu blu blu x.com