Una settimana dopo l’insediamento, il presidente ha firmato l’ordine esecutivo 14186, che prevede la creazione di un nuovo sistema di difesa missilistica chiamato “Cupola di ferro per l’America”. Il progetto mira a sviluppare uno scudo missilistico di ultima generazione, incentrato sulla protezione nazionale. La decisione ha suscitato critiche riguardo ai costi elevati, alla reale efficacia e ai potenziali rischi associati alla sua implementazione.

Una settimana dopo l’inizio del suo secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo 14186: “The Iron dome for America” (letteralmente, “la Cupola di ferro per l’America”), per la realizzazione di “uno scudo missilistico di nuova generazione”. Quando, a novembre del 2025, è stata pubblicata la National security strategy statunitense, il nome era già cambiato – non ha resistito – in “a Golden dome for the American homeland” (una Cupola d’oro per la patria americana). Fino a poco tempo fa, la difesa missilistica era considerata per lo più una stranezza statunitense, guardata con sospetto dagli altri stati (con l’eccezione di Israele). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Perché il Golden dome degli Stati Uniti è costoso, inutile e pericoloso

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Trump's Golden Dome is no silver bullet

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