Oltre a riempire conversazioni imbarazzate in ascensore ed esprimere una grande verità su come funziona il corpo umano, la frase “Non è il caldo, è l’umidità” è un buon esempio di una struttura sintattica frequente, nel parlato e nello scritto: «non è X, è Y». Da qualche tempo questo modo di costruire la frase è diventato familiare soprattutto per un altro motivo: è un tic linguistico di ChatGPT, Copilot e altri strumenti di intelligenza artificiale (AI), che a quanto pare ne sono particolarmente attratti e tendono a usarli nelle loro risposte. Di fronte a una domanda qualsiasi è frequente che i chatbot, anziché rispondere subito, utilizzino un giro di parole del tipo “Non (solo) è X, è Y”, che fa sembrare la risposta vagamente sorprendente, approfondita o compiacente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché i chatbot sono fissati con: “Non è X, è Y”?

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Non mancherò di guardarlo Prof. Vediamo quanti si risveglieranno e lo faranno anche loro. Intanto mi sono guardato Citizen vigilante,mai più film realistico si poteva guardare. Chissà perché e bannato in molti paesi x.com

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