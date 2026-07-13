Perché Cecilia Rodriguez non era alla festa di Luna Marì? Belén svela il motivo dell’assenza

Belén Rodriguez ha organizzato un festeggiamento per il quinto compleanno di Luna Marì, condividendo immagini sui social. Tuttavia, tra le foto pubblicate, non compare la sorella Cecilia Rodriguez. La mancata presenza di Cecilia non è stata spiegata pubblicamente da parte di Belén. Nessun dettaglio è stato fornito sul motivo dell’assenza.

Belén Rodriguez ha riunito tutta la famiglia per il quinto compleanno di Luna Marì, ma in molti hanno notato un’assenza nelle foto condivise sui social: quella della sorella Cecilia Rodriguez. Diversi fan avevano persino ipotizzato che fosse stata proprio lei a scattare la fotografia di gruppo, dal momento che non compariva in nessuno degli scatti pubblicati dalla showgirl. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal) A chiarire il motivo è stata la stessa Belén, rispondendo a una domanda ricevuta su Instagram. Nessun litigio o tensione familiare: Cecilia non ha preso parte ai festeggiamenti semplicemente perché impegnata con il lavoro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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