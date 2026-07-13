Belen e la festa in famiglia per Luna Marì assente il fidanzato e la sorella Cecilia | Lei doveva lavorare

Durante il compleanno di Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, solo i parenti più stretti sono stati presenti. La festa si è svolta in un’atmosfera intima, senza la presenza della zia Cecilia Rodriguez e del compagno attuale della showgirl, Gaetano Fidanzati. La sorella di Belen, Cecilia, non ha partecipato perché impegnata con i propri impegni lavorativi.

Compleanno in famiglia per Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Assente alla festa la zia Cecilia Rodriguez e l'attuale compagno della showgirl Gaetano Fidanzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belen, compleanno di Luna Marì: con Stefano e Antonino!

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“È per lei…”. Belen Rodriguez, il gesto della sorella CeciliaDopo ore di preoccupazione e numerosi commenti sui social, è arrivata una comunicazione che riguarda Belén Rodríguez.

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#StefanoDeMartino con Belen e Santiago per festeggiare la piccola Luna Marì x.com

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