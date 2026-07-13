Belen e la festa in famiglia per Luna Marì assente il fidanzato e la sorella Cecilia | Lei doveva lavorare
Durante il compleanno di Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, solo i parenti più stretti sono stati presenti. La festa si è svolta in un’atmosfera intima, senza la presenza della zia Cecilia Rodriguez e del compagno attuale della showgirl, Gaetano Fidanzati. La sorella di Belen, Cecilia, non ha partecipato perché impegnata con i propri impegni lavorativi.
Compleanno in famiglia per Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Assente alla festa la zia Cecilia Rodriguez e l'attuale compagno della showgirl Gaetano Fidanzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Belen, compleanno di Luna Marì: con Stefano e Antonino!
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“È per lei…”. Belen Rodriguez, il gesto della sorella CeciliaDopo ore di preoccupazione e numerosi commenti sui social, è arrivata una comunicazione che riguarda Belén Rodríguez.
Temi più discussi: Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: Che bella la famiglia unita; ?Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese insieme alla festa per Luna Marì: Con il tempo è possibile. Ma manca...; Belen, Luna Marì compie 5 anni: famiglia la allargata riunita; Belen Rodriguez riunita con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino: le foto della festa di Luna Marì.
Alla festa di Luna Marì mancavano due persone che in molti si aspettavano di vedere. Belen Rodriguez ha celebrato il compleanno della figlia in casa, circondata dalla famiglia e con la presenza di Antonino Spinalbese, Stefano De Martino, Santiago, Jeremia facebook
#StefanoDeMartino con Belen e Santiago per festeggiare la piccola Luna Marì x.com
Belen e la festa in famiglia per Luna Marì, assente il fidanzato e la sorella Cecilia: Lei doveva lavorareBelen Rodriguez ha scelto di festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì insieme a tutta la famiglia. Alla festa organizzata in casa era infatti presente non soltanto il padre Antonino Spinalbese ... fanpage.it
Belen Rodriguez celebra i 5 anni di Luna Marì: una festa che riunisce tutta la famiglia allargataFesta speciale per i 5 anni di Luna Marì: Belen Rodriguez riunisce la famiglia allargata con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. rumors.it