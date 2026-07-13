Perché Alexander Zverev sarà multato | l’episodio incriminato a Wimbledon e la somma da pagare

Alexander Zverev sarà multato dopo la finale di Wimbledon 2026, persa contro Jannik Sinner. La sanzione deriva da un episodio verificatosi durante la partita, che ha portato alla decisione di applicare una multa. La cifra da pagare non è stata ancora resa nota. L’incidente ha coinvolto il tedesco nel corso dell’ultimo incontro del torneo londinese, portandolo a finire nell’elenco dei giocatori multati.

Conto salato per il tedesco Alexander Zverev dopo la sconfitta patita per mano di Jannik Sinner nella finale di Wimbledon 2026: il tedesco finirà nell’elenco dei giocatori multati per quanto accaduto nel corso dell’ultimo atto del torneo londinese. Zverev, infatti, ieri ha scagliato la racchetta verso il fondo campo dopo aver subito il break che ha spedito Sinner sul 5-3, portando così l’azzurro a servire per il set, spezzando l’equilibrio che aveva caratterizzato fino a quel momento la sfida, senza strappi nei primi due set e mezzo. A seconda della gravità assegnata all’episodio verrà decisa la cifra da pagare: nelle scorse settimane le multe comminate per il cosiddetto “ Abuso di racchetta ” sono state molto diverse tra loro, e dunque occorrerà attendere l’ufficializzazione della decisione per capire quale cifra dovrà sborsare Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev looks ahead to his first Wimbledon final | Semi-Finals Press Conference

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