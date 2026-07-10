ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tedesco supera Arthur Fery in tre set e attende Sinner o Djokovic. Alexander Zverev scrive una nuova pagina della sua carriera raggiungendo, per la prima volta, la finale di Wimbledon. Il tennista tedesco ha superato con autorità il britannico Arthur Fery nella semifinale del terzo torneo stagionale del Grande Slam, imponendosi con il punteggio di 7-6 (7-0), 6-2, 6-3 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Il numero 3 del ranking mondiale, accreditato della seconda testa di serie, ha confermato il suo eccellente momento di forma dopo il recente successo al Roland Garros, dominando l’incontro soprattutto dopo il primo set, deciso al tie-break. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Wimbledon 2026, Alexander Zverev conquista la sua prima finale ai Championships

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Wimbledon 2026 p. 12: Zverev può andare fino in fondo!

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