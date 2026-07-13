Per liberare l’imprenditrice milanese lo Stato fece accordi con il clan Barbaro | le verità dall’ex pentito sul rapimento di Alessandra Sgarella a San Siro

Notizia in breve

Un ex pentito ha rivelato che lo Stato avrebbe stretto accordi con il clan Barbaro per liberare un’imprenditrice milanese rapita a San Siro. Secondo le sue dichiarazioni, durante il sequestro sarebbero state prese decisioni non ufficiali e si sarebbero fatte trattative con il gruppo criminale. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di un’udienza in tribunale, senza ulteriori dettagli sui passaggi specifici delle trattative.