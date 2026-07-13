Una società di arredamento ha dichiarato che per lei la sostenibilità non rappresenta solo un’etichetta. Nel suo percorso storico, il design moderno è stato associato all’innovazione industriale, alla tecnologia e alla produzione in serie, mantenendo comunque una volontà di originalità e di evitare la banalità. La sua storia si caratterizza per un'evoluzione che ha unito progresso e attenzione all’unicità nel prodotto, senza considerare la sostenibilità come un semplice elemento di marketing.

Per oltre un secolo il design moderno ha identificato il progresso con l’innovazione industriale, la tecnologia, la razionalità costruttiva e la produzione in serie, standardizzata, ma con ambizione di autorialità o quanto meno di non banalità. Dagli Anni 80 il postmoderno ha messo al centro soprattutto la libertà dei linguaggi, la rottura con la tradizione, la decontestualizzazione e la contaminazione stilistica. Oggi il progetto si confronta con vincoli nuovi: crisi climatica, scarsità delle risorse, circolarità, responsabilità sociale delle imprese, fragilità identitaria. Non è cambiato soltanto il modo di progettare: è cambiato il giudizio su modernità, futuro, progresso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per Cassina la sostenibilità non è un’etichetta

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