Peppino Di Capri a chi va l’eredità e a quanto ammonta

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la morte di Peppino Di Capri, si discute sull’eredità del cantante. Secondo fonti, i beni includono diritti d’autore di brani famosi, ricavi dell’etichetta musicale e proprietà immobiliari. La somma stimata del patrimonio supera i 15 milioni di euro. La divisione tra gli eredi non è ancora definita pubblicamente.

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Mentre il mondo della musica piange la scomparsa di Peppino Di Capri, in molti si chiedono a chi andrà l’eredità milionaria del cantante: tra i diritti d’autore dei suoi brani più celebri, i ricavi dell’etichetta musicale Splash e il patrimonio immobiliare, la cifra del lascito ammonterebbe ad almeno 15 milioni di euro. L’eredità di Peppino Di Capri. Il patrimonio di Peppino Di Capri poggia su tre asset principali: il ricavato dai diritti d’autore delle sue opere; la villa Castiglione a Capri e la storica etichetta discografica Splash. Secondo gli esperti, le royalties dei suoi brani continueranno a generare introiti per i prossimi 70 anni: del repertorio di Di Capri, infatti, fanno parte canzoni immortali come Champagne,  utilizzata in film e spot pubblicitari, e Roberta,  scritta per la sua prima moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Peppino di Capri - E mo e mo - 1985 LP remastered

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