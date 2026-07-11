Con la morte di Peppino di Capri, avvenuta a 86 anni, si apre il discorso sul patrimonio e sugli eredi. La cifra esatta del patrimonio non è stata resa pubblica. Di Capri lascia probabilmente eredi, ma i dettagli sui loro nomi e sulla divisione dei beni non sono stati comunicati ufficialmente. La notizia ha suscitato interesse tra fan e addetti ai lavori, ma senza conferme ufficiali sulla gestione del patrimonio del cantante.

Con la scomparsa di Peppino di Capri, spentosi a 86 anni a Villa Castiglione, si apre il capitolo del lascito del celebre cantante che, come accade sempre per artisti del suo calibro, non comprende esclusivamente beni materiali bensì soprattutto uno sconfinato patrimonio simbolico, discografico e d'immagine costruito in più di sei decenni di successi musicali in tutto il mondo. La fortuna accumulata dal cantautore si poggia essenzialmente su tre asset strategici: i diritti sul repertorio musicale, la produzione discografica gestita attraverso la sua storica casa di produzione indipendente "Splash" e i preziosi possedimenti immobiliari situati a Capri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Peppino di Capri: a quanto ammonta il patrimonio e chi sono gli eredi

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