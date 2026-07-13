Paura sulla Nola-Villa Literno | scoppia valvola di un serbatoio GPL incendio in corso
Un incendio si è sviluppato questa mattina in un distributore di carburanti lungo la Nola-Villa Literno, all’uscita di Frignano. La causa è stata lo scoppio di una valvola di un serbatoio di GPL. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni alle strutture circostanti. La zona è stata evacuata durante le operazioni di spegnimento.
Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi lungo la Nola–Villa Literno, all'uscita di Frignano, in via Limitone, dove si è verificata un'emergenza all'interno di un distributore di carburanti. Incendio in corso. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di rifornimento del deposito, si sarebbe verificato un guasto tecnico a una valvola di un serbatoio di GPL da circa 8mila litri, appena caricato. Dal serbatoio si è sviluppata una fuoriuscita di fiamme, facendo scattare l'allarme. La situazione viene considerata particolarmente delicata, poiché nell'area circostante si stanno formando sacche di gas che aumentano sensibilmente il rischio di un eventuale innesco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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