Paura sulla Nola-Villa Literno | scoppia valvola di un serbatoio GPL incendio in corso

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un distributore di carburanti lungo la Nola-Villa Literno, all’uscita di Frignano. La causa è stata lo scoppio di una valvola di un serbatoio di GPL. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni alle strutture circostanti. La zona è stata evacuata durante le operazioni di spegnimento.