Un incendio si è sviluppato questa mattina nella frazione Capodarco di Fermo, in zona Valleoscura, avvicinandosi ai casolari e alla sede della Comunità di Capodarco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni specifici. L’incendio è stato spento in breve tempo, ma l’area è stata interessata da un intervento di emergenza.

Fermo, 13 luglio 2026 - Paura nella tarda mattinata di oggi per un incendio divampato nella frazione Capodarco di Fermo, in zona Valleoscura. Era da poco passato mezzogiorno quando alcuni residenti hanno notato prima il fumo, poi le fiamme ed hanno subito allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un camion autopompa, con un pick up e due equipaggi. Una volta sul posto, si sono resi subito conto che ad andare in fiamme, per cause in corso d’accertamento, erano state delle sterpaglie, ma che il rogo si stava avvicinando pericolosamente ad alcuni casolari di campagna e alla villa che ospita la Comunità di Capodarco. L’azione dei vigili del fuoco è stata tempestiva ed efficace: l’incendio, anche se con qualche difficoltà, è ora sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura a Fermo, incendio lambisce casolari e la sede della Comunità di Capodarco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia, Narvaez schiaccia il muro di Capodarco e vince a FermoNella tappa del Giro d’Italia, il ciclista ha attaccato sul muro di Capodarco, riuscendo a distanziare il rivale e a conquistare la vittoria a Fermo.

Incendio lambisce bosco e sfiora agriturismo: provvidenziali i vigili del fuocoUn incendio si è sviluppato vicino a un bosco e a un agriturismo, ma è stato contenuto prima di causare danni significativi.

Paura a Fermo, incendio lambisce casolari e la sede della Comunità di CapodarcoIl tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme allertando i pompieri: le fiamme partite dalle sterpaglie ... ilrestodelcarlino.it

Paura per l’incendio a Morgongiori: le fiamme sfiorano una comunità protettaMomenti di paura nelle campagne di Morgongiori, dove un vasto incendio è divampato nella località Is Benas, arrivando a lambire una comunità protetta presente nella zona. La situazione è stata attenta ... rainews.it