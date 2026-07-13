Una modella di 61 anni si è sposata indossando capelli argentei sciolti sulle spalle e un trucco leggero. La scelta del look ha puntato sulla naturalezza, senza aggiunte appariscenti. L’evento si è svolto in modo semplice e senza ulteriori dettagli pubblicati. La presenza di un trucco minimal e dei capelli naturali ha attirato l’attenzione, evidenziando un’immagine di eleganza sobria. Non sono stati forniti altri particolari sull’evento nuziale.

Capelli argentei sciolti: la naturalezza di Paulina Porizkova è chic (e di tendenza) La scelta più forte e per molti versi coraggiosa del look di Paulina Porizkova nel giorno del sì è proprio quella che, a prima vista, potrebbe sembrare la più semplice. Nessuna tinta capelli, nessun raccolto elaborato, nessuna acconciatura costruita: la sposa lascia i folti capelli del colore dell'argento completamente sciolti, morbidi, con una piega naturale che accompagna il movimento della chioma senza irrigidirlo. «Le lunghezze sfiorano le spalle con onde appena accennate, mentre il volume resta soffice e diffuso, regalando un effetto arioso e spontaneo», commenta l'hairstylist Matteo Orlando di Mastromauro Hair & Beauty Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paulina Porizkova sposa radiosa a 61 anni: capelli argentei sciolti sulle spalle, trucco vedo non vedo

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