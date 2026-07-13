Pattinaggio a rotelle Imbattibile Sasso altra doppietta Ambrosino vince nella Juniores
Un atleta modenese ha conquistato due vittorie consecutive in una gara di pattinaggio a rotelle, aggiudicandosi una doppietta. Un altro giovane ha invece vinto nella categoria Juniores. La serie di successi si inserisce in un momento di grande forma per il pattinaggio nella zona, in vista dei campionati mondiali di ottobre in Paraguay. La competizione ha visto protagonisti atleti locali e ha rafforzato la posizione della regione nel panorama nazionale.
Prosegue l’annata d’oro del pattinaggio a rotelle modenese in vista dei prossimi mondiali in programma ad ottobre ad Asuncion in Paraguay: dopo i trionfi nella World Cup di Cesena, con i successi Roberta Sasso e Ludovica Ambrosino, le due atlete dell’Invicta Skate Modena si presentano da protagoniste anche ai Campionati Italiani in svolgimento a Rimini, dove le due ragazze modenesi portano a casa risultati molto importanti anche in prospettiva mondiale. Per l’invincibile Roberta Sasso (foto) arriva l’ennesima doppietta anche a livello nazionale, con il successo tricolore sia nella gara di Coppie Danza insieme con il compagno Gherardo Altieri... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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