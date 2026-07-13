pattinaggio a rotelle imbattibile sasso altra doppietta ambrosino vince nella juniores

Notizia in breve

Un atleta modenese ha conquistato due vittorie consecutive in una gara di pattinaggio a rotelle, aggiudicandosi una doppietta. Un altro giovane ha invece vinto nella categoria Juniores. La serie di successi si inserisce in un momento di grande forma per il pattinaggio nella zona, in vista dei campionati mondiali di ottobre in Paraguay. La competizione ha visto protagonisti atleti locali e ha rafforzato la posizione della regione nel panorama nazionale.