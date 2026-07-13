parte oggi la ztl estiva nel centro di recanati

Parte oggi la nuova ztl estiva nel centro storico di Recanati. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di concedere alcuni giorni di adattamento prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto, che resterà valido fino al 14 settembre e presenta alcune modifiche agli orari rispetto agli anni passati. L’obiettivo dell’amministrazione è calibrare le limitazioni al traffico in base all’effettiva frequentazione del centro storico. "Ci sono giornate, come lunedì, martedì e mercoledì, in cui il centro è decisamente meno frequentato, mentre dal giovedì in poi aumenta la presenza di persone. Per questo abbiamo deciso di lasciare libero l’accesso dei veicoli nei primi giorni della settimana e concentrare le limitazioni nei giorni di maggiore afflusso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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