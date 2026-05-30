Da lunedì a domenica 27 settembre, il centro storico di Gualdo Tadino sarà interessato dall'istituzione della Ztl estiva. Durante questo periodo, l'accesso alle aree delimitate sarà limitato secondo le modalità previste per questa stagione. La misura riguarda esclusivamente il periodo estivo e si applica tutti i giorni della settimana. La Ztl resterà in vigore fino alla data indicata, con eventuali eccezioni o modifiche comunicate dagli organi competenti.

GUALDO TADINO – Ztl estiva nel centro storico cittadino. Da lunedì a domenica 27 settembre. Lo stabilisce un’ordinanza frutto dell’intesa tra l’Amministrazione comunale e il servizio associato di Polizia Municipale, guidato dal comandante, il maggiore Gianluca Bertoldi (nella foto), al fine di favorire l’ accessibilità e la fruibilità dell’ acropoli. Queste le limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare: dall’intersezione di via Bersaglieri con corso Piave e Piazza Martiri, dal lunedì al sabato, dalle 18:30 alle 2 del giorno successivo; le domeniche e il 15 agosto dalle 12 alle 2 del giorno successivo; il sabato dalle 12 alle ore 15. Via Storelli: dal lunedì al sabato, dalle 20 alle 2 del giorno successivo; le domeniche e il 15 agosto, dalle 16 alle 2 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta la Ztl estiva nel centro della città

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