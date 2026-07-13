Paolo Conticini riprende il suo ruolo come conduttore di Cash or Trash – Chi offre di più? dal 7 settembre sul Nove. L’attore ha dichiarato che le storie dei venditori rappresentano il vero tesoro del programma. Ha anche ricordato che la sua carriera si è sviluppata principalmente attraverso numerosi rifiuti e sconfitte.

Paolo Conticini torna al timone di Cash or Trash – Chi offre di più?, il fortunato programma in onda sul Nove che ripartirà con la nuova stagione da lunedì 7 settembre. Ospite del BCT Festival di Benevento, l’attore e conduttore ha raccontato i motivi del successo del format, il valore delle storie che si nascondono dietro gli oggetti portati in trasmissione e il percorso che lo ha portato dalla recitazione alla conduzione televisiva. Non sono mancati anche alcuni spunti più personali sul mestiere dell’artista, fatto di attese, incertezze e della capacità di trasformare i “no” in nuove opportunità. Intervista a Paolo Conticini al BCT Festival di Benevento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Paolo Conticini al BCT Festival: «Le storie dei venditori sono il vero tesoro di Cash or Trash. La mia carriera? Costruita soprattutto sui no»

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