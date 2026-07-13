Una bracciante è morta mentre lavorava in un vigneto il 13 luglio. La vittima si chiamava Paola Clemente ed era originaria di San Giorgio Ionico, ma si trovava ad Andria al momento dell’incidente. La sua morte è stata confermata dalle autorità competenti. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o sulle circostanze è stato ancora reso noto. Il coordinamento nazionale dei docenti delle discipline dei diritti umani ha diffuso un comunicato sulla vicenda.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 13 luglio, ricorda Paola Clemente, la bracciante agricola che il 13 luglio 2015 perse la vita mentre lavorava in un vigneto di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani. A undici anni da quella tragica giornata, la sua vicenda continua a rappresentare uno dei simboli più significativi della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, richiamando l’attenzione sul valore della dignità della persona e sul diritto a un lavoro sicuro, equamente retribuito e rispettoso dei principi costituzionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Paola Clemente, da San Giorgio Ionico ad Andria: era il 13 luglio Bracciante morta mentre lavorava in un vigneto

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