Panatta ha dichiarato che gli altri giocatori possono competere con Sinner al massimo per due ore. Nel frattempo, Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, aggiudicandosi il quinto titolo Major prima di compiere 25 anni. La vittoria si è concretizzata sull’erba dell’All England Club, confermando il successo nel prestigioso torneo. La sua prestazione ha consolidato la sua posizione nel circuito professionistico.

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, firmando un bis leggendario sull’erba dell’All England Club e ottenendo il quinto titolo Major della carriera prima di compiere 25 anni. Il fuoriclasse italiano ha trionfato ai Championships battendo in finale da favorito il tedesco Alexander Zverev per 6-7 7-6 6-3 6-4. All’indomani del fantastico successo di Sinner a Londra, l’ex tennista azzurro e attuale commentatore per la Rai Adriano Panatta ha commentato l’andamento della finale di Wimbledon 2026 in occasione del podcast ‘La Telefonata’: “ Zverev ha giocato alla pari fino al 6-6 del secondo set. Poi lui è tornato normale, mentre l’altro è rimasto uguale “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Panatta secco: “Gli altri possono giocare alla pari con Sinner al massimo per 2 ore”

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