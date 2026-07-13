palermo pizzi e intimidazioni mafiose arrestata la banda del kalashnikov

I Carabinieri di Palermo hanno fermato 22 persone, sette delle quali in carcere, ritenute coinvolte in un'ondata di intimidazioni e atti violenti. La misura è stata adottata in relazione a un'escalation criminale avvenuta negli ultimi mesi in città. L'indagine ha portato all'arresto di membri di un gruppo noto come la “banda del Kalashnikov”. Le autorità hanno svolto le operazioni nel contesto di un’attività di contrasto alle attività mafiose.

I Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito oggi 13 luglio il fermo di 22 persone (a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere) protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. I soggetti coinvolti sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che, da novembre 2025, hanno colpito il territorio ricadente nel mandamento mafioso di Tommaso NataleSan Lorenzo. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha commentato l'operazione delle Forze dell'Ordine: "Dimostra ancora una volta che lo Stato è presente e che in Italia non c'è spazio per l'impunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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