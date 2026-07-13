In una cerimonia nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, sono stati ufficialmente consegnati e giuramentati 22 nuovi agenti di Polizia locale. Gli agenti hanno ricevuto le lettere di assunzione e hanno prestato il giuramento di fedeltà. La cerimonia ha segnato l’ingresso in servizio dei nuovi vigili urbani, che entreranno in organico per rafforzare il corpo di sicurezza locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cerimonia di giuramento nella sala Bellini per i nuovi vigili urbani. Si è svolta nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti la cerimonia di consegna delle lettere di assunzione e del giuramento per ventidue nuovi agenti della Polizia locale. A dare il benvenuto al nuovo personale è stato il sindaco di Catania Enrico Trantino, che ha sottolineato l’importanza del potenziamento del corpo di Polizia locale per garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e rispetto delle regole. Con questi nuovi ingressi, il numero degli agenti recentemente assunti supera quota 200 unità complessive, rafforzando ulteriormente il presidio sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palazzo degli Elefanti, 22 nuovi agenti di Polizia locale entrano in servizio

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