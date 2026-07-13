Palazzo degli Elefanti 22 nuovi agenti di Polizia locale entrano in servizio

Da dayitalianews.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In una cerimonia nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, sono stati ufficialmente consegnati e giuramentati 22 nuovi agenti di Polizia locale. Gli agenti hanno ricevuto le lettere di assunzione e hanno prestato il giuramento di fedeltà. La cerimonia ha segnato l’ingresso in servizio dei nuovi vigili urbani, che entreranno in organico per rafforzare il corpo di sicurezza locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cerimonia di giuramento nella sala Bellini per i nuovi vigili urbani. Si è svolta nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti la cerimonia di consegna delle lettere di assunzione e del giuramento per ventidue nuovi agenti della Polizia locale. A dare il benvenuto al nuovo personale è stato il sindaco di Catania Enrico Trantino, che ha sottolineato l’importanza del potenziamento del corpo di Polizia locale per garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e rispetto delle regole. Con questi nuovi ingressi, il numero degli agenti recentemente assunti supera quota 200 unità complessive, rafforzando ulteriormente il presidio sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

palazzo degli elefanti 22 nuovi agenti di polizia locale entrano in servizio
© Dayitalianews.com - Palazzo degli Elefanti, 22 nuovi agenti di Polizia locale entrano in servizio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

I nuovi agenti entrano in servizio. Più sicurezza per i grandi eventiI primi nuovi agenti sono stati assunti a tempo pieno dopo la conclusione del concorso.

Garda e Ledro: bando per nuovi agenti della polizia localeLa polizia locale dell’Alto Garda e Ledro ha aperto un bando per l’assunzione di agenti stagionali, con scadenza il 17 maggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web