Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 6 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, nel corso di queste ore di inizio luglio 2026 sentirete un po’ di stanchezza accumulata, forse dovuta a responsabilità lavorative eccessive avute nel recente passato. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 luglio 2026

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedi 27 Aprile 2026

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Oggi mi sono svegliato e ho pensato che in televisione c'è gente pagata per leggere l'oroscopo. reddit

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