Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre con la stessa squadra di conduttori e opinionisti. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, mentre Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ricopriranno il ruolo di opinioniste. La programmazione riprenderà nella seconda metà del mese, senza variazioni rispetto alla stagione precedente. La data precisa di inizio non è ancora stata comunicata.

ARIETE – Gf Vip torna a settembre. Il Grande Fratello Vip torna a settembre con la stessa squadra: Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Lego a voi questa notizia perché dovrete aspettare settembrel’autunno per raggiungere quel traguardo, ma nel frattempo potete godere di un bel periodo favorevole, felice e fortunato. Questa settimana, per esempio, a sorridere sarà il cuore. Grazie a Marte le coppie vivranno momenti bellissimi di intimità, mentre i single faranno incontri molto interessanti tra giovedì e sabato. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo della Settimana dal 13 al 19 luglio 2026

Notizie e thread social correlati

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 13 al 19 luglio 2026) per tutti i segniL’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 luglio 2026 prevede che alcuni segni possano affrontare cambiamenti nelle relazioni e nel...

Oroscopo, le previsioni della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Toro e Acquario vivi e pulsantiDurante la settimana dal 13 al 19 luglio 2026, la Luna Nuova in Cancro ha portato un nuovo inizio nel settore emotivo e familiare.

Temi più discussi: L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio: Gemelli e Capricorno al top; Oroscopo della settimana // 13 – 19 luglio 2026; Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: amore ai segni di terra; L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (13-19 luglio).

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 mrf.lu/22skQ gente.it/people/gossip/… x.com

Oroscopo della settimana, le previsioni dal 13 al 19 luglio segno per segnoLa settimana parte con alcune tensioni da gestire con diplomazia e parole ben dosate. In amore passione e sensualità possono ravvivare il rapporto o accendere nuovi incontri. Sul lavoro controllate og ... tg24.sky.it

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio 2026: Toro, Capricorno e Vergine tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com