Oroscopo della settimana 13 luglio – 19 luglio

Questa settimana, il Sole e Mercurio si trovano entrambi in posizione favorevole, influenzando le attività quotidiane. La presenza di questi pianeti nel cielo riguarda principalmente gli aspetti comunicativi e le energie generali. Non ci sono altri dettagli specifici su eventi planetari o cambiamenti significativi durante la settimana.

Care lettrici, cari lettori, tenetevi forte agli ombrelloni: questa settimana il cielo ha deciso di fare gli straordinari. Lunedì Sole e Mercurio si abbracciano in Cancro come due vecchi amici che si ritrovano al bar, martedì arriva una Luna Nuova proprio nel segno del Granchio (quindi preparatevi a crisi di pianto improvvise davanti al frigo aperto), e nel weekend Marte e Saturno si stringono la mano promettendo, finalmente, un po’ di concretezza. Nel mezzo: Venere in Vergine che ordina i cassetti dell’amore, Urano che continua a far west nei Gemelli, e Plutone che complotta silenziosamente nell’Acquario. Insomma, le stelle hanno tanto da dire. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della settimana del 13 - 19 luglio 2026

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