Oroscopo della settimana 13 luglio – 19 luglio

Questa settimana, il cielo presenta numerosi cambiamenti, con il Sole e Mercurio che si avvicinano nel cielo. Lunedì, il Sole e Mercurio si trovano in congiunzione, influenzando le posizioni planetarie. La presenza di altri pianeti nel cielo di questa settimana comporta diversi spostamenti e aspetti tra corpi celesti. Durante i giorni successivi, si verificano vari movimenti planetari e aspetti che coinvolgono più corpi celesti. La configurazione astrale di questa settimana si modifica più volte nel corso dei sette giorni.

Care lettrici, cari lettori, tenetevi forte agli ombrelloni: questa settimana il cielo ha deciso di fare gli straordinari. Lunedì Sole e Mercurio si abbracciano in Cancro come due vecchi amici che si ritrovano al bar, martedì arriva una Luna Nuova proprio nel segno del Granchio (quindi preparatevi a crisi di pianto improvvise davanti al frigo aperto), e nel weekend Marte e Saturno si stringono la mano promettendo, finalmente, un po’ di concretezza. Nel mezzo: Venere in Vergine che ordina i cassetti dell’amore, Urano che continua a far west nei Gemelli, e Plutone che complotta silenziosamente nell’Acquario. Insomma, le stelle hanno tanto da dire. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della Settimana dal 13 Luglio al 19 Luglio 2026

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