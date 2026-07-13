Oroscopo della settimana 13 luglio – 19 luglio

Da nonewsmagazine.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa settimana, il cielo presenta numerosi cambiamenti, con il Sole e Mercurio che si avvicinano nel cielo. Lunedì, il Sole e Mercurio si trovano in congiunzione, influenzando le posizioni planetarie. La presenza di altri pianeti nel cielo di questa settimana comporta diversi spostamenti e aspetti tra corpi celesti. Durante i giorni successivi, si verificano vari movimenti planetari e aspetti che coinvolgono più corpi celesti. La configurazione astrale di questa settimana si modifica più volte nel corso dei sette giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Care lettrici, cari lettori, tenetevi forte agli ombrelloni: questa settimana il cielo ha deciso di fare gli straordinari. Lunedì Sole e Mercurio si abbracciano in Cancro come due vecchi amici che si ritrovano al bar, martedì arriva una Luna Nuova proprio nel segno del Granchio (quindi preparatevi a crisi di pianto improvvise davanti al frigo aperto), e nel weekend Marte e Saturno si stringono la mano promettendo, finalmente, un po’ di concretezza. Nel mezzo: Venere in Vergine che ordina i cassetti dell’amore, Urano che continua a far west nei Gemelli, e Plutone che complotta silenziosamente nell’Acquario. Insomma, le stelle hanno tanto da dire. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

oroscopo della settimana 13 luglio 8211 19 luglio
© Nonewsmagazine.com - Oroscopo della settimana 13 luglio – 19 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oroscopo della Settimana dal 13 Luglio al 19 Luglio 2026

Video Oroscopo della Settimana dal 13 Luglio al 19 Luglio 2026

Notizie e thread social correlati

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre con la stessa squadra di conduttori e opinionisti.

Temi più discussi: Oroscopo della settimana, le previsioni dal 13 al 19 luglio segno per segno; L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio: Gemelli e Capricorno al top; L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026; Oroscopo della settimana 13-19 luglio: Leone spinge su fiducia e creatività, Vergine riporta ordine e romanticismo, la Luna Nuova in Cancro rimescola le carte.

oroscopo della oroscopo della settimana 13L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: le previsioni segno per segnoSecondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 sono Toro, Cancro e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Sagittario. Ariete: settimana a du ... notizie.it

oroscopo della oroscopo della settimana 13Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 è dominato da Mercurio di nuovo comunicativo e dalla Luna che incontra il Sole in Cancro. meridionews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web