Nella 18esima edizione del torneo Estate Opes, le finaliste sono Bar La Coccinella e Angolo della Piada. La competizione si svolge nel tabellone A, dove un Sidun ridimensionato ha resistito fino alla fase finale. La sfida tra le due squadre si svolgerà prossimamente, con entrambe pronte a contendersi il titolo. La manifestazione coinvolge diverse attività sportive e si concluderà con la premiazione delle squadre vincitrici.

La 18esima edizione del torneo Estate Opes se la contenderanno Bar la Coccinella e Angolo della Piada. Nel tabellone A un rimaneggiato Sidun regge un tempo il confronto con il Bar la Coccinella, va avanti per primo: Fdaoui quasi dalla sua area, vede il portiere avversario Gorgati un po’ troppo fuori rispetto alla propria porta e si inventa un meraviglioso pallonetto che di giustezza si infila in rete. Risposta immmediata del Bar la Coccinella, con Dolcetti che ruba palla a metà campo, chiede l’uno-due a Sgargetta, diagonale del pari. Sorpasso in fotocopia, questa volta è Sgargetta a dialogare con El Gana e a portare la Coccinella sul 2-1. Sidun che non ci sta, Cioffi difende palla in posizione di pivot, con la coda dell’occhio vede e premia l’inserimento di Di Ghionno, delizioso scavetto e rete del 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Opes, Coccinella finalista. Trova l’Angolo della piada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio a 5: nel gruppo D duello tra Sidun e Sol de Montalto. Nel C vince in anticipo l’Angolo della piada. Giglio-Gold Academy e Zeta Club-Teto’s Boys. Sfide per il primato nei gironi Opes di A e BNel gruppo D del torneo Estate Opes, si sono affrontate le squadre Sidun e Sol de Montalto, con quest'ultima che ha ottenuto una vittoria.

Calcio a 5 Opes. Gastronomia Cantelli-Zeta Club e Coccinella-Sidun in semifinaleLe semifinali dei playoff scudetto del campionato di calcio a 5 Opes sono state decise con le vittorie delle squadre Gastronomia Cantelli e Zeta...

Si parla di: Torneo Opes. Rivincita per il Bar la Coccinella, eliminata la Gastronomia Cantelli.

Opes, Coccinella finalista. Trova l’Angolo della piadaCalcio a 5: nel tabellone B invece si preannuncia un duello infuocato tra Francolino e Fast Car, che eliminano Cicognani e La Razdora. sport.quotidiano.net

Coccinella e Sidun avanzano. Semifinale nel tabellone ACalcio a 5 Opes: eliminate dal torneo Zeta Club e Gastronomia Cantelli. Nel tabellone B, Fast Car straripante: Zouaghi segna sei reti nel 9-4 finale. ilrestodelcarlino.it