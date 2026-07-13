Un operaio di 48 anni è morto giovedì mattina in un incidente in un cantiere privato in via Lucchese a Sesto Fiorentino. Oggi sarà effettuata l’autopsia sul suo corpo. Domani si svolgerà uno sciopero e un presidio per chiedere maggiori controlli sulla sicurezza nei cantieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto prima di essere trasportato in ospedale. La procura ha avviato un’indagine.

Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Cornel Teslaru Titi, l’operaio di 48 anni che all’alba di giovedì ha perso la vita in seguito a un grave incidente accaduto all’interno di un cantiere privato in via Lucchese a Sesto Fiorentino. L’inchiesta analizzerà anche il macchinario che ha travolto e ucciso il 48enne. Per domani, invece, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze hanno proclamato uno sciopero provinciale dell’intero settore delle costruzioni da svolgersi nell’ultima ora di ogni turno di lavoro. Inoltre, domani mattina, è previsto un presidio davanti al cantiere dell’Osmannoro dove è in corso la realizzazione di un polo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Lanazione.it - Operaio morto nel cantiere. Domani sciopero e presidio: "La sicurezza davanti a tutto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giugliano piange Paolo Palma: domani i funerali dell’operaio morto nel cantiere di Grumo NevanoDomani alle 17 si terranno i funerali di un operaio deceduto in un cantiere di Grumo Nevano.

Operaio morto nel cantiere. Caccia alla falla nel macchinario. Indagini sulla giungla di appaltiUn operaio è morto in un cantiere a causa di un guasto nel macchinario utilizzato per il getto di calcestruzzo.

Temi più discussi: Operaio morto in cantiere a Sesto Fiorentino; Agrigento, operaio 53enne trovato morto nel cantiere del viadotto Akragas; Operaio morto nel cantiere. Caccia alla falla nel macchinario. Indagini sulla giungla di appalti; Firenze, operaio di 48 anni muore colpito da un macchinario in un cantiere.

Operaio morto nel cantiere. Domani sciopero e presidio: La sicurezza davanti a tuttoOggi l’autopsia, saranno necessari gli accertamenti sul macchinario. Cgil, Cisl e Uil: Bisogna investire di più. E anche la lingua è un ostacolo. lanazione.it

Tragedia sul lavoro a Sesto Fiorentino, vicino Firenze: un uomo è morto dentro un cantiere in via Lucchese. È accaduto questa mattina, 9 luglio. La vittima, Cornel Teslaru Titi, è un operaio di 48 anni originario della Romania. Non dobbiamo abituarci a queste x.com

Tragedia sul viadotto Akragas, morto un operaio: al vaglio l’ipotesi di un maloreTragedia nel cantiere del viadotto Akragas: un operaio è morto durante i lavori, la Procura indaga sulle cause del decesso. notizie.it