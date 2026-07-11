Operaio morto nel cantiere Caccia alla falla nel macchinario Indagini sulla giungla di appalti

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un operaio è morto in un cantiere a causa di un guasto nel macchinario utilizzato per il getto di calcestruzzo. Le autorità stanno verificando eventuali malfunzionamenti nel sistema e stanno esaminando i registri tecnici del macchinario. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla gestione degli appalti nel cantiere. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle eventuali accuse o responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una falla nel meccanismo. Il braccio di ferro che stende il calcestruzzo che potrebbe essersi inceppato. Nella scatola nera del macchinario, una vibrofinitrice laser usata per livellare grandi superfici in calcestruzzo, si cerca la verità sulla morte di Cornel Teslaru Titi, l’operaio di 48 anni che all’alba di giovedì ha perso la vita in seguito a un grave incidente accaduto all’interno di un cantiere, di proprietà di un fondo d’investimento, in via Lucchese a Sesto Fiorentino. Gli investigatori, coordinati dal pm titolare dell’inchiesta Vincenzo Nitti, saranno infatti coadiuvati da tecnici specializzati che avranno il compito di passare ai raggi x il colosso di ferro e cavi elettrici alla ricerca di un possibile malfunzionamento che possa aver provocato l’ incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

operaio morto nel cantiere caccia alla falla nel macchinario indagini sulla giungla di appalti
© Lanazione.it - Operaio morto nel cantiere. Caccia alla falla nel macchinario. Indagini sulla giungla di appalti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Firenze, incidente in un cantiere: morto operaio schiacciato da un macchinarioUn operaio è morto in un cantiere di Firenze dopo essere stato schiacciato da un macchinario durante le operazioni di movimentazione dei carichi.

Operaio 42enne morto in cantiere nel Milanese: Mozzanica piange Daniel PelucchiUn operaio di 42 anni è morto in un cantiere edile a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese.

Temi più discussi: Agrigento, operaio 53enne trovato morto nel cantiere del viadotto Akragas; Operaio morto in cantiere a Sesto Fiorentino; Operaio morto nel cantiere. Caccia alla falla nel macchinario. Indagini sulla giungla di appalti; Firenze, operaio di 48 anni muore colpito da un macchinario in un cantiere.

operaio morto nel cantiereOperaio morto nel cantiere. Caccia alla falla nel macchinario. Indagini sulla giungla di appaltiIl committente dei lavori è un fondo, l’appaltatrice è la ditta Pgm e ben 18 le imprese impiegate. La segretaria della Fillea, Bartoli: Spesso la sicurezza tralasciata a discapito del profitto. . lanazione.it

operaio morto nel cantiereTragedia sul viadotto Akragas, morto un operaio: al vaglio l’ipotesi di un maloreTragedia nel cantiere del viadotto Akragas: un operaio è morto durante i lavori, la Procura indaga sulle cause del decesso. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web