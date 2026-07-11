Operaio morto nel cantiere Caccia alla falla nel macchinario Indagini sulla giungla di appalti
Un operaio è morto in un cantiere a causa di un guasto nel macchinario utilizzato per il getto di calcestruzzo. Le autorità stanno verificando eventuali malfunzionamenti nel sistema e stanno esaminando i registri tecnici del macchinario. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla gestione degli appalti nel cantiere. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle eventuali accuse o responsabilità.
Una falla nel meccanismo. Il braccio di ferro che stende il calcestruzzo che potrebbe essersi inceppato. Nella scatola nera del macchinario, una vibrofinitrice laser usata per livellare grandi superfici in calcestruzzo, si cerca la verità sulla morte di Cornel Teslaru Titi, l’operaio di 48 anni che all’alba di giovedì ha perso la vita in seguito a un grave incidente accaduto all’interno di un cantiere, di proprietà di un fondo d’investimento, in via Lucchese a Sesto Fiorentino. Gli investigatori, coordinati dal pm titolare dell’inchiesta Vincenzo Nitti, saranno infatti coadiuvati da tecnici specializzati che avranno il compito di passare ai raggi x il colosso di ferro e cavi elettrici alla ricerca di un possibile malfunzionamento che possa aver provocato l’ incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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