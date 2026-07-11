operaio morto nel cantiere caccia alla falla nel macchinario indagini sulla giungla di appalti

Notizia in breve

Un operaio è morto in un cantiere a causa di un guasto nel macchinario utilizzato per il getto di calcestruzzo. Le autorità stanno verificando eventuali malfunzionamenti nel sistema e stanno esaminando i registri tecnici del macchinario. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla gestione degli appalti nel cantiere. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle eventuali accuse o responsabilità.