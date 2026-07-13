Il 24 giugno, in una casa di Camaiore, un uomo ha ucciso a colpi di fucile il figlio e la moglie. La polizia ha trovato i corpi al mattino, dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. L’omicidio si è verificato in un contesto di tensione familiare. La vittima di 24 anni e la madre di 52 sono state trovate senza vita. L’autore dell’omicidio, di 63 anni, è stato arrestato sul posto.

Fino a qualche anno fa pareva un’emergenza nazionale, ma da tempo di omofobia si parla meno. Si è provato a riattualizzare il tema dopo il recente e drammatico duplice omicidio di Camaiore che il 24 giugno scorso ha visto Piero Moriconi, 63 anni, uccidere a colpi di fucile Mirko Moriconi di 24 anni e Kety Andreoni di 52, il figlio e la moglie. La tesi inizialmente sostenuta era infatti che, alla base di questa strage familiare, vi fosse la non accettazione paterna dell’omosessualità del figlio – ipotesi plausibile ma difficile da considerare come esclusiva, visto che è presto pure emerso come il giovane fosse reduce da problemi di tossicodipendenza ed avanzasse spesso richieste di soldi che potevano aver esasperato il padre. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Omofobia, l’emergenza inventata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Oms si è inventata cinque morti per il caldo in ItaliaL'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che in Italia sono state attribuite cinque morti al caldo.

Perché la frutta realistica inventata da Grolet diventa virale adessoRecentemente, le creazioni di Cédric Grolet, noto pasticcere, sono diventate virali grazie alle sue repliche di frutta realistica.