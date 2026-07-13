Oltre 100 musicisti hanno partecipato alla finale del Premio Toscana Città di Cascina, conclusa il 5 luglio. La manifestazione, dedicata al pianoforte e alla musica da camera, si è svolta dal 2 al 5 luglio e ha coinvolto artisti provenienti da diverse regioni. I vincitori dell’edizione 2026 sono stati annunciati alla fine della competizione, che ha avuto luogo in vari spazi della città. La kermesse ha attirato pubblico e musicisti in un’atmosfera di grande fermento culturale.

Cascina (PI), 13 luglio 2026 – Si è conclusa con straordinario successo l'edizione 2026 del Premio Toscana Città di Cascina, la prestigiosa manifestazione dedicata al pianoforte e alla musica da camera che, dal 2 al 5 luglio, ha trasformato la città in un palcoscenico di eccellenza. Sotto l’attenta direzione artistica del maestro Daniel Rivera, il concorso ha registrato una partecipazione record di 118 musicisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Questo importante afflusso di artisti, accompagnati dalle proprie famiglie e da numerosi visitatori, ha garantito alla città di Cascina una significativa visibilità internazionale, portando lustro al territorio e confermando la manifestazione come un fondamentale volano turistico-culturale capace di attrarre un pubblico qualificato da ogni parte del Paese e oltreconfine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 100 musicisti al Premio Toscana Città di Cascina: i vincitori dell’edizione 2026

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